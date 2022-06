Cambio alla guida della Croce Verde: Maurizio Petrucci nuovo presidente

CIVITANOVA - Cambio al vertice della Croce Verde, il nuovo presidente è Maurizio Petrucci. Eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione di pubblica assistenza e con l’occasione, nel corso dell’assemblea che si è svolta nei giorni scorsi, sono anche stati resi noti i “numeri” dell’associazione, per quello che riguarda le attività svolte nel 2021. L’elezione di Petrucci rappresenta un chiaro segno di novità emerso dall’assemblea se si considera il fatto che il neopresidente è un milite da soli tre anni.



Il consiglio direttivo è così composto: il presidente è Maurizio Petrucci, il vicepresidente è la dottoressa Orietta Luciani, segretario Oscar Monina, tesoriere il dottor Roberto Tosi, i consiglieri sono l’architetto Franco Baldassarrini, Giuseppe Caputo, Eugen Virgil Costache, Mauro Fermani, Sabina Mancia (che è neo comandante dei militi), Maria Grazia Marinsalda e Carlo Michilli. Nel corso dell’anno 2021 sono stati effettuati dalla Croce Verde 4.592 servizi in emergenza 118, con un totale di 83.361 chilometri percorsi dalle ambulanze dell’associazione civitanovese, mentre sono stati 2.893 i servizi programmati dal Servizio sanitario nazionale, con 139.818 chilometri percorsi.



Lo scorso giugno una macchina della Croce Verde di Civitanova era presente in piazza della Libertà, a Macerata, in occasione dei festeggiamenti per il trentesimo anno di fondazione del Sistema di emergenza territoriale 118, istituito appunto nel 1992. Sotto il gazebo della Croce Verde allestito in piazza, insieme a quello delle altre associazioni di assistenza presenti sul territorio maceratese, gli operatori e i volontari della Croce Verde civitanovese hanno effettuato dimostrazioni di quelle che sono le principali manovre di primo soccorso.

