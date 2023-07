CIVITANOVA - Caronte spinge tutti verso la spiaggia. Altra domenica sold out sul litorale civitanovese dove in molti hanno cercato refrigerio dall’anticiclone africano che sta portando temperature record in tutta Italia. Un successo che porta in pegno fisiologici disagi nella ricerca di parcheggi, acuiti dai lavori ancora in corso sul tratto terminale del lungomare nord, dove le porzioni di marciapiedi lastricati in pietra sono utilizzati come parcheggi per gli scooter, pur non essendo stata ancora stata la pavimentazione completata.

Una giornata che ha offerto anche una serie di eventi in alternativa alla giornata esclusivamente balneare. I due cuori della città, piazza XX Settembre al porto e piazza della Libertà a Civitanova Alta, hanno ospitato un raffinato raduno di auto d’epoca. “Moda e motori d’altri tempi” il nome dell’iniziativa caratterizzata dall’esposizione di auto d’epoca di prestigio con la sfilata di oltre 30 modelli di autovetture, rigorosamente originali, a coprire un arco temporale dal 1909 fino al 1982.

Altra particolarità, da ogni auto è scesa una modella vestita con un abito, anch’esso originale, contemporaneo al veicolo. Hanno preso parte all’evento espositori da diverse regioni, ciascuno con la propria vettura. L’iniziativa, che ha caratterizzato la mattinata in città, prima in piazza XX settembre e poi, dopo le 11.30, a Civitanova Alta è stata organizzata da Campe, Club Auto Moto D’epoca del Piceno federato Asi, in collaborazione con le Pro loco cittadine.



Questo fine settimana ha anche segnato il debutto di “Libri in Festa – Lettori si diventa” al Lido Cluana e Città Alta. Si tratta di un festival del libro dedicato ai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, ideato dall’associazione culturale ArTime di Montegranaro e sostenuto dall’assessorato al Welfare nell’ambito di Civitanova Città con l’Infanzia. Nel pomeriggio di ieri, all’interno del chiostro San Francesco, gli incontri con gli autori aperti dall’insegnante ed esperta di tradizioni popolari marchigiane Miriam Marzetti che ha presentato il volume “Giochi senza tempo e senza corrente”. Ma è chiaro che ad essere invase sono state le spiagge cittadine sin dalle prime ore della mattinata. Come sempre, giornata di gran lavoro per la polizia locale soprattutto nel quartiere di San Gabriele dove ancora una volta sono stati molte le chiamate a causa del parcheggio selvaggio. Molti i mezzi a due e quattro ruote sui marciapiedi. Come anche nell’area del cantiere del lungomare nord.

A segnalare non solo i disagi per automobilisti e villeggianti ma anche problemi di sicurezza è stato Francesco Micucci. Il consigliere comunale del Pd ha postato un video e alcune foto «per testimoniare la situazione assurda del cantiere della pista ciclabile al lungomare nord», dice. «Dopo essere stato fermo per diverse settimane – continua – da qualche giorno gli operai hanno ripreso a lavorare. Ma mi sembra nella completa inosservanza delle minime norme di sicurezza, con betoniere, tagliapiastrelle e macchinari vari che operano tra passanti, motorini e biciclette. Un’ultima riflessione su soldi dedicati espressamente alle piste ciclabili utilizzati anche per aumentare i parcheggi delle macchine, con bici e moto costrette a invadere i marciapiedi, che appena realizzati già sono macchiati d’olio e gomma. Pensare ad investire su dei parcheggi per le bici sarebbe stato troppo?».