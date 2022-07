Cade dal vano delle scale in un cantiere, operaio in codice rosso all'ospedale di Torrette

CIVITANOVA - Cade dal vano delle scale in un cantiere da circa tre metri di altezza: un operaio è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette. L'allarme è scattato intorno alle 16, in un cantiere di via Giovanni Falcone, a Civitanova. Per cause in corso di accertamento, l’uomo sarebbe caduto riportando diverse fratture. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto del ferito ad Ancona. Le sue condizioni sono gravi.