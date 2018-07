Sul bus senza il biglietto: chiama il fratello che prende a pugni il controllore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Scende dal bus con la figlia piccola, quando il controllore gli chiede i biglietti lui tenta la fuga e chiama in soccorso il fratello. Che, arrivato sul posto, prende a schiaffi e pugni il controllore Contram.E’ accaduto questa mattina in via Pellico: dopo l’inseguimento e l’aggressione, tutti i protagonisti sono stati identificati dai carabinieri. Ed il controllore, poi finito all’ospedale con una ferita nella zona oculare, ha comunque fatto in tempo ad elevare la multa per la mancanza del biglietto.