​"Le buone notizie dello sport": Estra premia a Civitanova le società del territorio che esaltano i sani valori

CIVITANOVA- Si è tenuta questa mattina, nell’aula magna dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Civitanova, la premiazione da parte di Estra delle associazioni sportive marchigiane vincitrici della Call to Action “Le Buone notizie dello sport”.

Il progetto

Un progetto sviluppato dalla multiutility del settore energia, con il patrocinio di CONI e CIP nazionali, dedicato a tutte le realtà impegnate quotidianamente a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. Testimonal dell’evento i campioni della Lube Volley, Luciano De Cecco e Fabio Balaso. Premiate con targa e contributo economico la Taekwondo Olympic Ancona (per il progetto di inserimento nella pratica sportiva di ragazzi con disabilità attraverso percorsi personalizzati) e la Tangoteca di San Benedetto (per un progetto di integrazione sociale rivolto a persone con sindrome di down, autismo e non vedenti). Menzione d’onore, inoltre, per Il Tempio Di Bellona di Fermo, la Compagnia Arcieri di Civitanova e la Lega Navale Italiana, sezione di San Benedetto del Tronto.