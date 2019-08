Buca l'asfalto per blindare la sua bicicletta ma arriva la multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Una trovata originale che tuttavia è costata cara al protagonista, un civitanovese di 60 anni. Per evitare che la sua bicicletta venisse rubata ha pensato di realizzare un buco sull’asfalto, infilarci un tassello in acciaio a cui agganciare una catena, a sua volta infilata in un lucchetto.Poi due cavalletti: uno per tenere la bici in equilibrio e l’altro da infilare nel lucchetto. Un metodo originale ma... contrario alla legge tanto che il proprietario non solo dovrà pagare 42 euro di multa per danneggiamento della sede stradale, ma dovrà anche provvedere alla sistemazione. La scoperta è stata fatta ieri dalla polizia municipale di Civitanova.