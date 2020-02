Brucia il posto di blocco a velocità folle e rischia di investire i poliziotti: trovato e denunciato

CIVITANOVA - Nel posto di blocco ci sono tre pattuglie della Polizia stradale ed un camper sanitario, ma lui decide di tirare dritto a velocità folle, con un'andatura zigzagante con cui rischia di investire sia i poliziotti che altre persone: trovato e denuciato il pirata dell'Audi grigia, colpito anche da una pesante multa e dalla perdita di punti della patente.

LEGGI ANCHE:

Pagamenti in nero e casa di proprietà "nascosta": truffa 26 persone e prende anche il reddito di cittadinanza

Coronavirus, l'ordinanza che chiude le Marche. Stop a cinema, discoteche, fiere e mercati straordinari. Come orientarsi

E successo a Civitanova in corrispondenza della rotatoria Pellegrini, dove, nonostante la presenza di 3 pattuglie della Polstrada e del camper sanitario della Polizia di Stato, il conducente di un’ Audi A3 di colore grigio metallizzato, trasportante altre tre persone e proveniente dalla via Aldo Moro a velocità sostenuta, ha omesso di arrestarsi all’alt ripetutamente imposto da un operatore di Polizia. Nella circostanza, a causa del proprio procedere in maniera irregolare impegnando alternativamente sia la corsia centrale che quella di destra della rotatoria, al fine di conquistare la via di fuga, ha anche rischiato di investire sia gli operatori che gli altri utenti al momento presenti a vario titolo nel medesimo luogo.

La prontezza del personale operante ha consentito di annotare il numero di targa del veicolo in fuga e soltanto successivamente, a seguito della capillare visualizzazione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, si è avuta conferma della reale presenza del veicolo nelle date ed orario di interesse.

Sono stati indispensabili accurati accertamenti mediante la consultazione di diversi data-base per addivenire all’individuazione certa del soggetto immortalato nei fotogrammi. Lo stesso, invitato presso l’Ufficio della Polizia Giudiziaria della Polstrada, alla luce delle risultanze acquisite, non ha potuto che confermare di essere l’autore di tale bravata. Al soggetto di giovane età, residente in Tolentino, sono state contestate le violazioni relative alla irregolare condotta tenuta, con l’esborso di una consistente somma di denaro e la decurtazione di 12 punti dalla patente di guida. Lo stesso, per essersi dato alla fuga eludendo il posto di controllo, è stato altresì deferito all’Autorità Giudiziaria in relazione al reato di “resistenza a P.U.” , rischiando di essere tradotto in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA