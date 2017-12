Botte e insulti alla giovane compagna: vietato ogni tipo di contatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Litigate furibonde, sempre più frequenti, e ultimamente anche episodi di violenza da parte di un civitanovese che avrebbe anche picchiato la compagna più giovane. Dopo la denuncia della vittima, è scattato il provvedimento nei confronti dell’uomo, che è un operaio civitanovese di 54 anni: ora non potrà avvicinarsi, telefonare e mandare qualsiasi tipo di messaggio alla sua ex compagna.In passato sempre lui era finito nei guai per una situazione simile, avvenuta con la donna con cui stava allora. Il giorno della vigilia di Natale i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, hanno notificato il provvedimento, emesso dal Gip del tribunale di Macerata, che vieta al civitanovese di avvicinarsi alla sua ex, più giovane di lui, di telefonarle, di scriverle e di avere con lei qualunque tipo di contatto. Le indagini erano cominciate qualche tempo fa dopo che la donna, preoccupata per gli atteggiamenti violenti che lui aveva cominciato ad avere con lei, aveva trovato il coraggio di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo al quale era legata sentimentalmente.