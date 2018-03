Trovata una bomba per far saltare sportelli bancomat nella villa di un imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Un ordigno esplosivo, di quelli usati dalle bande di professionisti del crimine che fanno esplodere gli sportelli bancomat degli istituti di credito, è stato trovato nella cucina di una dependance della villa di un imprenditore. Perché si trovava lì quel congegno esplosivo artigianale? È la domanda su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Civitanova, agli ordini del maggiore Enzo Marinelli, che indagano su quanto accaduto e stanno cercando di chiarire i contorni dell’insolito ritrovamento. Al momento del blitz, l’imprenditore non era nella sua villa. L’uomo, infatti, era andato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. È rimasto in astanteria per tutta la giornata, in attesa di un ricovero all’ospedale regionale di Torrette. La cosiddetta “marmotta” è stata portata in un’area sicura ed è stata fatta esplodere. Di chi era quel congegno artigianale e chi lo ha messo lì? La dependance della villa era stata usata come base da qualcuno? Su questi interrogativi si stanno focalizzando le indagini dei carabinieri della Compagnia di Civitanova.