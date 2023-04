CIVITANOVA Interventi a favore della famiglia. In questi giorni sono stati liquidati alcuni contributi per far fronte al caro bollette mentre è in corso di pubblicazione un avviso relativo ad aiuti per madri sole e adolescenti che necessitano di supporto psicologico. Aree di azione diverse ma che rientrano nel sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.

Fondi ripartiti attraverso delibere regionali dello scorso anno. Tuttavia, non sempre sembra centrato l’obiettivo. Ad esempio, per quanto riguarda l’intervento di contrasto alla povertà energetica, dei poco più di 8mila euro destinati all’ambito territoriale 14, di cui Civitanova è Comune capofila, ne sono stati distribuiti solo 1.300. Solo il 16% del fondo, quindi, è arrivato a destinazione. Soldi che arrivano dal Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Riguardano l’assegnazione di contributi inerenti la misura di contrasto alla povertà energetica. In pratica, aiuti per pagare le bollette dell’energia elettrica. Ma destinatarie dei contributi erano solo le famiglie con componenti affetti da patologie che necessitano dell’uso di apparecchiature elettromedicali. Assegnati 8.084 euro all’ambito territoriale 14 di cui fanno parte i Comuni di Civitanova, Montecosaro, Morrovalle, Montelupone, Montefano, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati.

Accettate 27 domande su 30



Prevista l’erogazione di 25 euro per ogni bimestre fino ad un massimo di due bollette (quindi 50 euro). Le domande presentate da tutto l’ambito per questo tipo di aiuto sono state 30 di cui accettate 27. Per due di queste, assegnati solo 25 euro per una bolletta (gli altri hanno ricevuto 50 euro). In pratica, erogati 1.300 euro degli 8.084 a disposizione. Ora il Comitato dei sindaci dell’ambito dovrà decidere come utilizzare i restanti 6.784 euro. Si spera che il nuovo bando, invece, riesca a centrare l’obiettivo e ad essere erogato completamente. Si tratta di interventi a favore della famiglia che derivano dal Fondo nazionale per le politiche sociali, per il quale la Regione ha individuato delle macro aree. In questo caso, all’ambito territoriale sono stati assegnati 50.212 euro.



Due le aree di intervento indicate: contributi economici fino a mille euro a madri sole in condizioni di difficoltà, con uno o più figli minori a carico (budget di 30.212 euro). Contributi fino a mille euro alle famiglie per sostenere i costi di una terapia psicologica di supporto ai figli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Una misura di contrasto agli effetto sui più giovani della pandemia. Il budget è di 20.000 euro. Requisiti per il primo intervento: essere una ragazza madre e avere un Isee non superiore a 20mila euro; per il secondo il valore Isee non deve essere superiore a 30mila euro. L’avviso pubblico sarà pubblicato all’albo dal 18 aprile prossimo fino al 12 maggio.