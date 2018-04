Blitz interforze al mercato: â€‹prese tre nomadi borseggiatrici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Tre rom sfilano il portafoglio dalla tasca di un ambulante al mercato, scappano tra le bancarelle ma, alla fine, vengono bloccate da una agente della polizia. E’stato un altro sabato di controlli interforze, come accade già da tre settimane. Fin dalla prima mattinata gli agenti del commissariato di polizia, i carabinieri della Compagnia di Civitanova e la polizia municipale si sono messi al lavoro, per le strade del centro e non solo, per contrastare furti e borseggi al mercato, ma anche l’abusivismo commerciale. Complessivamente, nell’arco di tutta la mattinata, sono state controllate 51 persone, di cui molte già note alle forze dell’ordine: tra queste 23 erano extracomunitari e uno un minorenne di etnia rom.