Blitz interforze al mercato anche con l'elicottero: gli abusivi non arrivano

CIVITANOVA – Oltre cinquanta persone fermate ed identificate e più di venti veicoli controllati: anche l’elicottero della polizia monitorava la situazione dall’alto. Anche oggi, come avviene oramai da svariate settimane, è stato un sabato di controlli interforze, che come di consueto hanno interessato tutti i punti maggiormente critici della città: dal mercato in centro alla stazione ferroviaria fino alla zona industriale di Santa Maria Apparente.In azione c’erano alcune decine di agenti del commissariato di polizia, i carabinieri della Compagnia di Civitanova (con l’intervento dei dieci militari del Battaglione) e gli agenti della polizia municipale. Come di consueto i controlli hanno interessato tutto il centro, affollatissimo fin dalle prime ore della mattinata per via del mercato del sabato, la stazione ferroviaria, pattugliata per scongiurare l’arrivo dei vu’ cumprà con il treno da Pescara, e il lungomare Sud. Nel corso del servizio rinforzato state identificate soltanto nella mattinata cinquantaquattro persone e sottoposti a controllo ventidue veicoli. Nella mattinata non si sono visti rom né vu’ cumprà sul lungomare.