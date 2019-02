Blitz interforze in discoteca tra droga, ubriachi e principi di rissa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Droghe, alcolici fuori orario, ubriachi, un principio di rissa: notte agitata per le forze dell’ordine durante un blitz interforze in una nota discoteca di Civitanova.Hanno partecipato personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Macerata, i Carabinieri di Macerata, i Finanzieri di Civitanova ed Vigili del Fuoco di Macerata. L’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza, ha operato numerosi controlli di persone sia all’interno che all’esterno del locale, trovando alcune dosi di cocaina, rinvenute sulle scale di ingresso esterne, e alcune dosi di hashish a carico di un giovane di 21 anni residente in provincia di Ancona.Due ragazzi di 27 e 21 anni del fermano verranno sanzionati per lo stato di evidente ubriachezza. Gli agenti in borghese hanno anche constatato come un barista abbia servito alcoli dopo le 3: sanzioni per lui e per l’avventore. Una ragazza 19enne è stata soccorso dall’ambulanza perché pesantemente ubriaca. Alle 4.30 gli agenti sono intervenuti per sedare una lite fra giovani che era scoppiata all’esterno del locale. Uno dei contendenti, un cittadino marocchino di 34 anni, pluripregiudicato, contiunuava ad urlare dopo l’intervento: arriverà anche per lui la sanzione oltre alla denuncia.