Blitz della Guardia costiera in tre noti ristoranti a Civitanova, sequestrati 23 chili di pesce non tracciato

CIVITANOVA - Stavano per servire ai clienti astici, granchi, crostacei vari e pesce dalla imprecisata provenienza, ma è arrivata la Guardia costiera a sequestrare tutto. Nelle scorse ore un blitz in tre noti ristoranti di Civitanova ha consentito di trovare ben 23 chili di prodotto ittico dalla filiera sconosciuta che la Guardia costiera ha immediatamente sequestrato. Un controllo continuo e costante da parte dell'Ufficio circondariale marittimo che sta effettuando diverse operazioni finalizzate alla repressione ed al contrasto della pesca illegale su tutto il territorio della provincia maceratese.

Pesce non tracciato sequestrato in tre ristoranti

In particolare il personale dipendente, coordinato dal comandante del porto Ylenia Ritucci, ha effettuato numerose attività ispettive su tutta la filiera commerciale della pesca (controlli su motopesca allo sbarco, grande distribuzione, supermercati, ristoranti, pescherie), al termine delle quali sono state elevate 5 sanzioni amministrative con altrettanti sequestri, per un valore di circa 7.500 euro e un totale di 40 kg di prodotto ittico sequestrato di diversa tipologia e specie.

Controlli della Guardia costiera

Durante questi controlli sono stati sequestrati in 3 noti ristoranti di Civitanova anche 23 kg di prodotto ittico, pronto per essere servito alla clientela ma privo di documentazione su provenienza e data di cattura, motivo per il quale si è proceduto all’immediato sequestro di tutto il prodotto. «L’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova - si legge in una nota - i consumatori a prestare la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, controllando sempre le informazioni poste sulle etichette». Nei prossimi giorni, continueranno i controlli finalizzati alla lotta e alla repressione dei fenomeni di pesca illegale.