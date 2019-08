Due bimbi lasciati soli in casa: ​uno rischia di cadere dalla finestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Due bimbi lasciati soli in casa mettono in allarme residenti e passanti con le loro urla disperate. Uno dei due piccoli sale su uno stendino, rischiando di cadere e, per un attimo, è il panico lungo via Lauro Rossi. Un passante, temendo il peggio, piazza sotto la finestra dell’abitazione un materasso e, nel frattempo, arrivano in sirena la macchina della polizia, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Rintracciata la madre, dopo un’ora. «Ero scesa un attimo per mangiare, non volevo lasciarli soli» ha detto alla polizia, spiegando anche che quella per i bimbi è una casa nuova e loro non sono ancora abituati.L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte dell’altro ieri. Verso quell’ora l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona è stata richiamata dalle urle e dal pianto di due bambini, un maschio e una femmina rispettivamente di 4 e di 2 anni. Affacciato alla finestra di un appartamento all’ultimo piano di una palazzina c’era un bambino che piangeva. Il piccolo, che sembrava disperato, ad un certo punto si è affacciato dopo essere salito presumibilmente su uno stendino. I vigili del fuoco hanno aperto la via a soccorritori e polizia.