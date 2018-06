Bimba di 8 anni rischia di affogare: salvata in extremis dai bagnini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Stava nuotando quando ha cominciato ad annaspare e a bere acqua, rischiando di annegare. L’hanno tirata fuori dall’acqua due bagnanti. Momenti di paura, ieri pomeriggiosul lungomare centro. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 18 di ieri quando una bambina di 8 anni si è sentita male dopo aver bevuto acqua. Sul posto a sirene spiegate sono arrivate una ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118.La bambina, nel frattempo, era già sulla spiaggia, soccorsa dai due bagnini che controllano la spiaggia e da altre due ragazze che fanno lo stesso servizio in quel tratto. È stata soccorsa sul posto, sotto gli occhi spaventati dei bagnanti, mentre nel frattempo era già stato allertata l’eliambulanza Icaro. La bambina in un primo momento non era cosciente. Con lei c’erano la mamma, il papà e la sorellina. A bordo dell’ambulanza, la bambina si è ripresa. E non si è più reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.