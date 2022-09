CIVITANOVA - Allarme ieri pomeriggio intorno alle 17.15 in un bar di Civitanova. Una barista è stata aggredita con un pugno al volto da un cliente che era entrato nel locale. L’episodio è avvenuto al bar Brodway, in via Dante Alighieri. Tempestivo l’intervento delle volanti della polizia che hanno soccorso la donna. L’aggressore è stato denunciato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

APPROFONDIMENTI IL DELITTO Ucciso a mani nude sul Corso di Civitanova: slittano ancora i funerali di Alika Ogorchuckwu



I soccorsi

In quel momento la barista, una dipendente del locale, si trovava da sola al lavoro. La titolare, Clorinda Annunziata, è arrivata dopo, quando è stata avvertita dell’aggressione. «In quel momento non c’ero - racconta la commerciante -. Quello che so è che la mia dipendente si trovava da sola nel bar quando è entrato un cliente, visibilmente ubriaco, e ha chiesto da bere. Viste le condizioni dell’uomo, la barista gli ha negato quanto le aveva chiesto. Così l’uomo, che non è nemmeno un cliente abituale del nostro locale, si è alterato e ha iniziato a insultare la donna. Prima l’ha aggredita verbalmente, poi, preso da uno scatto d’ira, le ha tirato un pugno in viso. So che la polizia è intervenuta subito. Hanno soccorso la donna e poi hanno portato via l’aggressore».

Clorinda Annunziata è davvero indignata per quanto accaduto alla sua dipendente. «È assurdo - commenta - essere aggredite mentre si lavora e si fa il proprio dovere. Servono sempre più controlli. Non si può stare tranquilli nemmeno al lavoro». La barista è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dove i sanitari le hanno medicato le ferite riportate a seguito dell’aggressione. Grande lo spavento per quanto accaduto.