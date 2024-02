CIVITANOVA - L'incendio è divampato questa mattina (25 febbraio) alle 7. Una lunga colonna di fumo ha addensato l'aria attorno ad una barca sistemata nell'area di un cantiere nella zona del molo di Civitanova.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo, sulle cui cause ci sono accertamenti in corso. E chiaramente non è esclusa l'origine dolosa.