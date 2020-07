La barca va in avaria a 500 metri dalla riva. Notte da incubo per sei giovani. E dopo il sollievo scatta la multa

CIVITANOVA - Notte da incubo per sei ragazzi dai 19 ai 21 anni quella appena trascorsa a Civitanova davanti allo chalet La Contessa a circa 500 metri dalla riva. Avevano deciso di fare un giro in barca ma pochi minuti prima delle 23 ecco la grande paura con l'avaria del motore che non ha consentito loro di far rientro. Immediata la richiesta di soccorso e tempestivo come sempre l'intervento della Capitaneria che appena raggiunta la barca ha verificato le condizioni fisiche dei giovani e quindi ha riportato l'imbarcazione al pontile di levante con il conducente che è stato successivamente sanzionato dal momento che mancavano anche le dotazioni minime di sicurezza.

