CIVITANOVA - Colpo da Stefy Bar, malviventi in fuga con liquori, affettati e circa trecento euro che erano stati lasciati come fondo cassa, per la maggior parte in monete. «Ho un messaggio per i ladri che ultimamente sono così gentili che mi vengono a trovare spesso, più degli amici. Se avete bisogno di qualcosa, passate quando sono al bar che se posso aiutarvi vi aiuto» è lo sfogo postato sui social network dalla proprietaria del bar di via Castelfidardo, Stefania Gnocchini, finito nel mirino dei ladri.



«Non so ancora se sia accaduto stanotte o ieri notte – ha raccontato la proprietaria del bar Stefy - perché ieri (l’altro ieri per chi legge, ndr) il bar era chiuso e non sono passata a controllare. I malviventi sarebbero entrati passando da una porta secondaria, dopo averla probabilmente forzata. Una volta all’interno del bar di via Castelfidardo, i malviventi si sono messi alla ricerca di qualcosa da rubare. Hanno puntato al registratore di cassa, dove erano contenuti dei soldi, lasciati per dare il resto, prevalentemente in monete. Circa 300 euro. «Hanno prelevato alcolici dagli scaffali, affettati, patatine e addirittura, alcune boccette di profumo – ha continuato la proprietaria del bar - Al momento, resta difficile fare una conta precisa della refurtiva. Qualcosa è stato lasciato sul bancone, forse devono essere stati disturbati e hanno quindi deciso di scappare via, senza prendere altro».

L'escalation

Nessuno nella zona intorno a dove si trova il bar, almeno da qual che sembra, si è accorto di niente. Ha continuato Stefania Gnocchini: «Ho ricevuto almeno quattro o cinque visite da parte dei malviventi, tre negli ultimi tre anni. Questa è la seconda volta nel giro di un mese». Alla fine di dicembre un altro locale, questa volta il ristorante Le Zuitere, in via Indipendenza, era finito nel mirino dei ladri. Era stata la seconda “visita” in pochi mesi. Ignoti avevano fatto irruzione all’interno del locale, dopo aver tagliato una tenda del gazebo esterno e aver rotto con un mattone una finestra che dà sul magazzino. Una volta dentro avevano fatto sparire 400 euro lasciati come fondo cassa nei due registratori di cassa e due tablet, usati per prendere gli ordini, del valore di oltre 200 euro ognuno. Sono tempi duri per i proprietari degli esercizi commerciali già alle prese con il caro bollette che rende ancora più difficile il loro lavoro.