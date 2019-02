Il bagno è occupato: scatta la rissa tra donne una finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Parlano male e ridacchiano della giovane donna che teneva occupato il bagno di un bar da parecchio tempo. Una litigata tra quattro ragazze degenera in rissa e una di loro finisce all'ospedale con una prognosi di sette giorni. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un bar del centro, e in particolare nell'antibagno. La vicenda è cominciata lì. Erano circa le 19.35 dell'altro giorno quando qualcuno ha chiamato il 112, riferendo che era in corso in quel momento una litigata furibonda tra giovani donne, all'interno della toilette. Protagoniste una russa, una rumena e due albanesi. Le indagini sono in corso. Le chiacchiere in attesa che il bagno si liberasse avrebbero acceso la miccia, c'è da stabilire se sia stato coinvolto anche un uomo.