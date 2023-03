CIVITANOVA «Non vogliamo sottovalutare in alcun modo quello che è accaduto e, come amministrazione comunale, abbiamo molto apprezzato l’attenzione da parte del Prefetto per quanto successo sabato scorso a Civitanova. Nel corso del confronto si è parlato di misure da adottare per prevenire e contrastare episodi di questo genere. Quello che è certo, come già detto, è che non staremo a guardare». Sono le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica al termine della riunione che si è svolta ieri in Prefettura, in occasione di un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo i fatti di corso Dalmazia.

Sarà un weekend di controlli serrati da parte delle forze dell’ordine, sia in divisa che in borghese, nei luoghi “caldi” frequentati dalle baby gang, prima fra tutte la stazione ferroviaria da dove sarebbero arrivati alcuni dei protagonisti del caos avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, tra la bottega Malatini e il negozio di abbigliamento Noir, in corso Dalmazia. Un vero e proprio giro di vite contro la violenza e le baby gang. «Ci siamo confrontati sulle misure da mettere in atto – ha spiegato Fabrizio Ciarapica al termine della riunione che si è svolta ieri in prefettura – Si è trattato di un incontro operativo e tecnico». Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare i responsabili della maxi rissa e dell’aggressione nei confronti di due commercianti, Mauro Malatini, che è stato colpito con una sedia mentre cercava di difendere un ragazzino a terra, e di Sara Trobbiani, colpita su un fianco, anche lei mentre cercava di fare la sua parte per dividere il gruppetto di giovani che si accaniva su di quello. Dai diversi video che circolano sono ben riconoscibili i volti dei protagonisti di quanto accaduto, il gruppetto sarebbe già stato individuato ma gli inquirenti, al momento, non si sbilanciano. Domani, invece, appuntamento con l’arte e la cultura alla Bottega Malatini, teatro dell’aggressione. Va in scena, a partire dalle ore 18, l’evento “Siediti da noi”.

L'iniziativa

«Questa iniziativa – è stato reso noto nei giorni scorsi da Malatini, - vuol essere una reazione e una presa di posizione alla violenza che abbrutisce, brutalizza e azzera le nostre città e le nostre vite, e che di recente si è manifestata proprio di fronte alla Bottega. Desideriamo goderci lo spazio pubblico come luogo di socialità e bellezza, marciapiedi e strade dove fermarsi per fare due chiacchiere, stare insieme, con umanità». L’iniziativa è ideata e curata da Malatini, da Romina Antonelli e da Giusy Shin. L’evento è libero e gratuito.