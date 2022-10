CIVITANOVA - Ancora avvistamenti di lupi tra Civitanova e Potenza Picena: la settimana scorsa una signora si è vista attraversare un lupo a cinquanta metri dal bar della pista ciclabile del Castellaro, ieri ancora un avvistamento nelle campagne di Potenza Picena. L’ennesimo nel giro di settimane. Oramai i casi non si contano nemmeno più.

Nelle nostre zone i lupi, fino a cinque, sei anni, non c’erano mai stati. «Si è verificato – come ha reso noto un operatore di una delle tante associazioni venatorie e faunistiche del territorio maceratese – Nell’entroterra c’è stato un ripopolamento incontrollato. I lupi hanno trovato cibo, si sono riprodotti e si sono mossi. Prima nel nostro territorio non c’erano nemmeno così tanti cinghiali. Ora si vedono a branchi. I cinghiali, spostandosi verso la costa, si sono “portati dietro” i lupi. Ma mentre i cinghiali sono oggetto di controllo da parte della Provincia e della Regione, il lupo non è controllabile. Non c’è piano di controllo per questo animale. I lupi fanno razzia di nutrie, ma anche di cani che vivono in campagna e si spostano col proprio padrone. A me ne è stato ucciso uno. Senza contare che il lupo divora anche animali da allevamento, come capre e pecore. A metà del mese scorso, a Potenza Picena, è stato avvistato un branco di lupi, 10, 12 esemplari. Gli avvistamenti sono continui. Il primo Comune che ha fatto registrare le prime segnalazioni è stato Montelupone.

La mappa degli avvistamenti

Ora i lupi si muovono tra Civitanova, Montecosaro, Porto Potenza e Potenza Picena. Hanno un vasto raggio d’azione. La settimana scorsa una signora ha visto un lupo attraversare la pista ciclabile, a cinquanta metri dal bar, per poi dirigersi verso gli uliveti che costeggiano la ciclabile». Anche nella mattinata di ieri, come si diceva, avvistamento di un lupo in contrada Asola, nelle campagne di Porto Potenza Picena. Alla fine del mese di agosto un esemplare di lupo era stato visto in zona Spinnaker, fermo davanti alla rimessa di una abitazione. Già lo scorso anno, a Potenza Picena, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, la polizia locale aveva effettuato analisi su escrementi, che avevano confermato si trattava di lupo appenninico. Alcune settimane fa un anziano cacciatore si era trovato faccia a faccia con due lupi, in località Castellano, a Montecosaro.