Auto urta le sbarre e manda in tilt i passaggi a livello della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Automobilista urta una sbarra del passaggio a livello, traffico nel caos e rallentanenti dappertutto, anche lungo la superstrada: un'ora di code e di disagi in più punti della città.Tutto è cominciato intorno alle 9, quando un automobilista ha allertato il centralino del Comando della polizia municipale, segnalando piuttosto alterato che il passaggio a livello di via Einaudi, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente, era bloccato da circa dieci minuti. Poco prima, in via del Casone, una automobile aveva accidentalmente urtato una delle due sbarre del passaggio a livello che taglia quella importante arteria stradale, facendo sì che le sbarre di tutti gli altri passaggi a livello rimanessero abbassate per ovvie ragioni di sicurezza. Ovviamente, ad avere la peggio è stato il traffico civitanovese, paralizzato dalle 9 del mattino fino alle 10.15 circa: un vero e proprio caos.