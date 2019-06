Le auto si tamponano: traffico bloccato e code sulla superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tamponamento questa mattina strada statale 77 della Val di Chientì, il traffico è provvisoriamente bloccato al km 103,600, in corrispondenza di Civitanova Marche in provincia di Macerata, a causa di un incidente tra due veicoli che si sono tamponati. Sul posto è presente il personale dell'Anas e delle Forze dell'Ordine per consentire la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione il prima possibile.