Si ribalta sull'autostrada A14 Le tre persone a bordo portate all'ospedale

CIVITANOVA - incidente sull'autostrada A14, dopo l'uscita di Loreto-Porto Recanati in direzione Civitanova, sulla corsia sud. Tre i feriti. L'incidente è avvenuto attorno alle 6.15. Per cause in fase di accertamento, una Alfa 147 con tre persone a bordo, due straniere e una italiana, si è ribaltata diverse volte. I tre occupanti una volta usciti dall'abitacolo sono state trasportate dal 118 all'ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente e rimosso l'auto.