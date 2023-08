L'auto resta in bilico sul fossato, anziano ferito: arriva l'eliambulanza

CIVITANOVA - Finisce fuori strada con l’auto e resta in bilico sul fossato che costeggia la carreggiata, soccorso un anziano automobilista. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle ore 17, in via del Molino, la strada che collega Santa Maria Apparente e Civitanova Alta. Un’auto, una Fiat Panda 4x4, condotta da un ottantenne, scendeva lungo la strada comunale San Gaetano, che si immette appunto in via del Molino.



Improvvisamente, qualcosa non è andato ai freni (ma la dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale) e l’auto si è ritrovata in bilico sul fossato.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. L’uomo è stato tirato fuori e affidato alle cure del personale sanitario. Avrebbe riportato delle fratture agli arti inferiori, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, almeno secondo i primi accertamenti. È stato portato in eliambulanza a Torrette. Sul posto per rilevare l’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.