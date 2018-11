Viaggiavano in auto con i pugnali e 36 dosi di eroina: tre arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Viaggiavano su una Bmw serie 3 con 36 dosi di eroina, un pugnale arabo e un coltello a serramanico. Sono stati arrestati in tre, un italiano che faceva da autista e due tunisini giovanissimi.A stringere le manette ai loro polsi sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. L’operazione è scattata venerdì mattina verso le 12.30. Dall’auto sono spuntati 36 involucri termosaldati di eroina del peso complessivo di 16,5 grammi, pronti per la cessione, un pugnale arabo con 11 centimetri di lama, un piccolo coltello a serramanico e la somma di 220 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché quattro cellulari utilizzati per i contatti con gli acquirenti dello stupefacente e materiale utile al confezionamento delle dosi.