Nell'auto avevano eroina hashish e coltelli: presi due giovani pusher

CIVITANOVA - Erano pronti per passare un sabato sera all’insegna dello sballo. Ma anche del guadagno. Droga da vendere, altra da consumare, lame che all’uopo possono essere usate per preparare le dosi o come armi bianche. Questo “l’equipaggiamento” trovato in possesso di due giovani fermani, fermati dai carabinieri nel centro di Civitanova, tra il tourbillon di auto che riempivano le vie e la moltitudine di gente che riempiva i locali. Una coppia di coetanei (entrambi hanno 27 anni) per i quali, però, è stato riservato un diverso trattamento: arrestato l’uno, poiché i militari hanno ravvisato gli estremi della flagranza di reato nello spaccio, denunciato l’altro. Il primo dei due classe ‘91 aveva 30 grammi di eroina: l’amico 5 di hashish.I due ragazzi residenti a Fermo sono stati beccati a bordo di una Volkswagen Polo. Alla guida il 27enne che è stato arrestato (concessi i domiciliari in attesa del processo per direttissima), trovato in possesso di un involucro contenente 30 grammi di eroina.Contestato anche il reato di guida senza patente. Seduto sul posto del passeggero, l’altro 27enne fermano che è risultato essere il proprietario dell’auto. Lui aveva addosso 5 grammi di hashish ma anche un taglierino e un coltello a serramanico. È stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di armi bianche ma anche incauto affidamento del veicolo.