Auto contro uno scooter: un 14enne si ferisce al volto e finisce all'ospedale

CIVITANOVA – Schianto tra auto e scooter lungo la statale Adriatica, 14enne finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno.Il ragazzo era in sella al suo scooter, in sorpasso, quando è stato centrato da una macchina che svoltava. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Verde e il 118. Il giovane era cosciente, ma con una brutta ferita al mento e la mandibola fratturata. È stato portato all’ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.