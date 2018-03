Auto ariete contro il Maracanà e due tabacchi: è la stessa banda?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Ladri scatenati nella notte, vetri infranti usando veicoli a mo' di ariete e razzia dentro tre attività commerciali. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, agli ordini del maggiore Enzo Marinelli, che stanno verificando se si tratti della stessa banda e sono al lavoro sulle telecamere di videosorveglianza per dare loro un nome e un volto.Il primo colpo in ordine di tempo e che, in realtà, è rimasto più che altro un tentativo è avvenuto nella tabaccheria di Ivo Gentili, in viale Vittorio Veneto, non lontano da piazza XX settembre. Il vetro della porta ha retto, non ha retto però l'infisso: i ladri sono stati messi un fuga dal nebbiogeno e hanno portato via pochissime cose. I malviventi hanno agito a bordo di un furgone anche da Maracanà, negozio di abbigliamento. Secondo una prima ricostruzione, ignoti, probabilmente due, a bordo di un furgone rubato, di quelli che usano i muratori, hanno ingranato la retromarcia e hanno buttato giù la vetrata. Intorno alle 3.20 di notte l'altro colpo, l'ultimo in ordine di tempo, che è avvenuto nella tabaccheria Sara. Ignoti, a bordo di una Panda rubata, hanno cercato di sfondare la vetrata di ingresso, quella che dà proprio su via Vasco De Gama. Ci hanno provato per ben quattro volte prima di riuscire a buttarla giù. Una volta dentro, con l'allarme che suonava, hanno avuto appena il tempo di prendere il registratore di cassa e tutto quello che si trovava all'interno: più o meno una sessantina di euro, secondo una prima stima.