Auto ariete contro il bar per 5 euro: è la coppia fermata sull'auto rubata?

CIVITANOVA - Tanto rumore (e soprattutto tanti danni) per nulla o quasi. Brutto risveglio questa mattina per i gestori del bar Broadway. La vetrina non c'era più, per l'assalto notturno dei ladri con un'auto-ariete. Un'impresa, però, aldilà dei tanti danni procurati ha procurato un ben misero bottino: 5 euro di fondo cassa.Sono in corso le indagini per capire se anche questo assalto sia ascrivibile ad un coppia fermata questa notte a Porto San Giorgio e accusata di due colpi. Il maghrebino e l ragazza di Montegranaro sono stati fermati a bordo di un'auto rubata.