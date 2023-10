CIVITANOVA All’albo pretorio della Ast è stata pubblicata ieri la determina del direttore generale facente funzioni (che non firma atti se non urgenti) Milco Coacci che affida a una cooperativa sociale onlus bolognese, la Novamedica srl, l’appalto per la copertura di una serie di turni nei reparti di Pediatria degli ospedali di Macerata e Civitanova, il costo per un anno è di 471mila euro. Il ricorso ai medici a gettone di una coop è obbligato dal fatto che gli specialisti mancano e i pochi non sembrano fare la fila per le strutture ospedaliere pubbliche, la fanno ancor meno per Macerata.

APPROFONDIMENTI NERVI TESI Lite tra rivali in amore: prima gli insulti poi le botte e serata finita al pronto soccorso





Nel dettaglio ecco cosa scrive l’Ast nella motivazione del ricorso ai medici a gettone: «Vista l’impossibilità di provvedere alle assunzioni del personale medico attraverso le ordinarie procedure di reclutamento, così come attestato dal direttore delle risorse umane il quale conferma le criticità a seguito dell’esito dell’avviso pubblico indetto il 10 maggio 2022, dell’esito del concorso pubblico unificato, espletato nel mese di ottobre 2022, del successivo avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato (anche a seguito di ulteriori cessazioni) e visto l’esito del concorso pubblico indetto dalla direzione generale con determina 424 del 14 aprile 2023 che non ha permesso di sopperire alle esigenze dell’amministrazione… la grave carenza di personale interno di medici presso le strutture ospedaliere dell’Ast di Macerata e il concreto rischio di non coprire i turni nel breve periodo».

Nel dettaglio si tratta della fornitura di assistenza medica specialistica nei reparti di pediatria dei presidi ospedalieri di Civitanova e di Macerata, consistente in attività da porre in essere tramite servizi diurni e notturni, sette giorni su sette, della durata di dodici ore. Il contratto prevede la copertura di 30 turni mensili, 10 turni al mese presso la unità operativa di pediatria e di neonatologia dell’ospedale di Macerata e venti presso la pediatria dell’ospedale di Civitanova. Cambio di ospedale. Il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Camerino ha un solo medico: la primaria Josephine Staine. Se non fosse per il piccolo particolare che si parla di soldi pubblici, sarebbe da archiviare alla voce delle curiosità.



C’è un reparto che ha un solo medico, appunto la primaria, peraltro nominata da poco con grande celerità dopo che l’Ast Macerata, all’epoca guidata dalla dirigente Daniela Corsi (poi estromessa in forza della sentenza dei giudici della sezione lavoro del Tribunale di Roma), non aveva assunto, al termine del periodo di prova, il primario che aveva vinto il concorso. Però magari si può sempre dire che le procedure concorsuali vengono fatte, gli aspiranti si presentano e al dunque in tanti rifiutano la sede di lavoro. Chissà perché.