La costa presa d'assalto, gli operatori ritrovano il sorriso. Auto in coda e disagi sulla superstrada

CIVITANOVA - Una normale domenica di maggio. Così si è presentata ieri Civitanova, piena di gente in ogni angolo. Che si trattasse del 2021 e non di immagini di repertorio, lo dimostrano le mascherine ai volti della maggior parte delle persone. Ci fossero stati 4 o 5 gradi in più, l’assalto alla spiaggia avrebbe completato il quadro di un sold out. Presenze assolutamente maggiori rispetto al primo maggio.

Ne hanno beneficiato gli stabilimenti balneari, tutti aperti, ma anche i ristoranti e i locali del centro, sempre più attrezzati con i tavoli all’aperto. Incassi molto lontani dalla normalità per questi ultimi, ma pur sempre una ripartenza. Intanto ieri si sono riviste pure le code in superstrada: anche in questo caso non si è trattato di un caos viario ma comunque un discreto rallentamento tra l’uscita di Civitanova Marche Ovest e l’innesto sulla statale 16.

La domenica è iniziata con una bella iniziativa di stampo ambientalista. Al porto, più di 50 persone hanno preso parte alla prima giornata del programma “Viviporto” che prevedeva proprio la pulizia sui moli e sulle banchine. Un cartellone organizzato dall’associazione Il Madiere e che ha visto la partecipazione di Legambiente, dell’Ara Sub e del Centro sub Lorenzo Mercuri. Giornata di tintarelle. Non sono stati pochi neanche quelli che non temono la prova costume e si sono stesi in spiaggia. Si sono visti anche i primi lettini della stagione anche se quasi tutti gli stabilimenti balneari stanno ancora predisponendo le basi per gli ombrelloni. In centro è tornata l’isola pedonale: chiuse al traffico via Duca degli Abruzzi, corso Dalmazia e piazza XX Settembre, dove si è tenuto il solito mercatino agroalimentare. In centro c’è chi ha approfittato dei negozi aperti per lo shopping ma soprattutto dei tavoli all’esterno per una consumazione.

Tanta la gente a spasso: un fiume di persone sui lungomare, specie nel tratto di viale Matteotti e quello sud. Per ore traffico bloccato sul lungomare Piermanni e in viale Matteotti, specietra via Duca degli Abruzzi e via Lauro Rossi, chiusa per i lavori ai marciapiedi. Lavoro di sorveglianza, più che di repressione, per le forze dell’ordine: centro e lungomare pattugliati a piedi da polizia, carabinieri e polizia locale.



