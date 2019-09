Assalto al bancomat nella notte, ladri in fuga con il bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Assalto nella notte ad un bancomat, ladri incappucciati scappano dopo aver colpito la Banca Popolare di Bari. È successo questa notte, intorno alle 4, dietro il Mc Donald's di San Marone. I malviventi, una banda che secondo le prime ricostruzioni sarebbe specializzata viste le modalità con cui ha colpito, hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat probabilmente con del gas e poi sono scappati via. Ancora da quantificare il bottino. Indagini in corso.