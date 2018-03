Arrestato ladro seriale Trovato ed espulso un pericoloso spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Droga e furti: la Polizia di Civitanova arresta un habitue del crimine ed espelle un pericoloso spacciatore.Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova hanno tratto in arresto un 51enne di origini campane in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali di Macerata. L’uomo, tossicodipendente, dedito ai furti in appartamento, arrestato e denunciato piu’ volte dal Comm.to di P.S. di Civitanova Marche per furto, incendio, ricettazione e per reati connessi agli stupefacenti, a seguito di una serie di sentenze passate in giudicato e ad un conseguente cumulo di pene, dovrà espiare la pena di 5 anni e due mesi di reclusione.Questa mattina gli uomini della Squadra Mobile, dopo alcuni giorni di intense ricerche, hanno rintracciato un pericoloso cittadino pakistano pluripregiudicato dedito allo spaccio di droga già arrestato e denunciato in passato per reati connessi al traffico di stupefacenti. Lo stesso, colpito da Ordine di espulsione verrà accompagnato in data odierna presso il C.P.R. (centro per rimpatri) di Bari da dove verrà traferito nel proprio paese.