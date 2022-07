CIVITANOVA - Agosto è il mese del cinema all’aperto a Civitanova, con la partenza dell’Arena Cecchetti. La rassegna è in programma da martedì 2 a mercoledì 24 agosto e si aprirà a tutti nel parco dietro il cinema Cecchetti, con la possibilità di vedere otto pellicole ad ingresso gratuito (spettacolo unico alle 21.15).

I filoni

Due i “filoni” che verranno seguiti nel corso della rassegna: Un mare di… cartoni animati, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, e La New Hollywood anni ’50- ’60 - ’70. Si parte proprio con Un mare di… cartoni animanti e con quattro titoli che parlano al cuore dei bambini, in un momento in cui i film per giovanissimi sono molto cambiati. L’animazione, infatti, sta sempre più tentando di allargare il pubblico, ampliando la platea a tutta la famiglia. Ma in Un mare di… cartoni animati sono state selezionate storie che mettono al centro i desideri dei bambini, con racconti capaci di seguire le loro emozioni. Le proiezioni scelte sono: La mia vita da zucchina (martedì 2 agosto); Zootropolis (mercoledì 10 agosto); Walle (martedì 16 agosto); Up (martedì 23 agosto).



Le altre quattro pellicole dell’Arena Cecchetti 2022 sono invece dedicate a La New Hollywood anni ’50- ’60- ’70. I quattro lavori scelti incarnano il sentore di trent’anni apicali del cinema statunitense, che si evolve molto da quello presentato agli albori. Nel dopoguerra, infatti, e fino agli anni ’70, si assiste ad un periodo speciale della produzione hollywoodiana, con film che prendono voce e raccontano storie di vita, grazie ad un livello comunicativo davvero importante. Le opere scelte sono: La finestra sul cortile (mercoledì 3 agosto); Sabrina (giovedì 11 agosto); L’infernale Quinlan (mercoledì 17 agosto); Il lungo addio (mercoledì 24 agosto).

Prosegue la programmazione settimanale all’interno del cinema Cecchetti, con la presentazione di diverse pellicole significative della stagione 2021-22 e con una retrospettiva sul grande regista dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki (ingresso al cinema, 4 euro. Info sulla programmazione su www.tdic.it).