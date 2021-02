Aree fitness sul lungomare, più servizi per la spiaggia. L’inaugurati i nuovi impianti

CIVITANOVA - Sono state inaugurate ieri dal sindaco Fabrizio Ciarapica, le due strutture per l’allenamento outdoor che il Comune ha installato sul tratto di spiaggia antistante largo Melvin Jones e nell’area verde dietro la biblioteca comunale “Zavatti”.

È stato così realizzato il progetto che il Comune stesso ha approvato agli inizi di settembre scorso. A promuovere l’iniziativa è stato l’assessore alla Sicurezza e Decoro urbano Giuseppe Cognigni.

«Il cross training è sempre più diffuso – ha affermato Diana Hechtel, manager e legale rappresentante dell’azienda licenziataria del marchio BearFitness che ha installato gi attrezzi -. L’allenamento funzionale è completo, divertente e personalizzabile. I benefici che porta, sia sul piano fisico che su quello psicologico, possono essere goduti non solo dagli sportivi esperti ma anche da chi si avvicina per la prima volta allo sport».

Anche in un periodo così difficile, la prospettiva che lo stesso assessore Cognini ha per un prossimo rilancio del turismo mette al centro lo sport, perché sempre più turisti scelgono i luoghi dove soggiornare in base alla varietà e qualità dei servizi aggiuntivi che offrono. E chi si allena abitualmente vuole mantenere il proprio stile di vita anche in viaggio: le strutture appena installate, infatti, possono attrarre, ad esempio, le squadre di triathlon, ma anche gli sportivi più regolari se pur amatoriali, e chi è semplicemente curioso di provare o vuole prendersi cura di sé, iniziando a fare più esercizio fisico.



Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza: una cartellonistica completa specifica che le due postazioni sono interdette alla fascia d’età che comprende bambini e giovanissimi. Il Comune, infine, offrirà gratuitamente due sessioni di allenamento al mese condotte da un personal trainer abilitato.

