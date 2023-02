CIVITANOVA - Verde attrezzato accanto alla chiesa di San Gabriele in stato di abbandono. Area che diventa così terreno dove agiscono vandali. Il risultato è che diverse attrezzature risultano inagibili a causa del logorio del tempo o del danneggiamento da parte di ignoti. Una situazione che non è nuova ma che negli ultimi giorni si è aggravata. Una panchina è stata infatti divelta. Azione, questa piuttosto recente. La panchina è stata letteralmente “sradicata” dal terreno, insieme alle basi in cemento sulle quali era stata fissata, e quindi rovesciata. È stata anche privata dei listelli di legno della seduta. Dunque è completamente inutilizzabile.

Invece della rete di protezione che divide il giardino (o quel che ne resta) dal campetto di calcio a cinque, è rimasto solo qualche lembo appeso ai pali. In questo caso, invece, la situazione è così da diverso tempo. Dunque i palloni dal campo arrivano all’area circostante. Ormai vecchio e danneggiato anche il cancelletto per accedere al campetto. Nell’area, inoltre, non c’è più un filo d’erba. C’è anche una piccola statua della Madonna posta su un basamento e protetta da vecchi bancali in legno posti verticalmente e tenuti uniti da una vecchia rete. Una funzione, quella di riparare la statuina, in qualche modo svolta. Ma la recinzione è assolutamente rimediata, antiestetica e contribuisce da dare ancora di più un senso di degrado a tutta l’area. Stiamo parlando del centro del popoloso quartiere di San Gabriele. Il verde, così come pure il campetto, è molto frequentato ma lo stato di incuria mette tristezza.

E, come detto, non si tratta di una situazione nuova. Già diverse volte in passato i residenti hanno chiesto un intervento all’amministrazione comunale. Come nel maggio di due anni fa. Anche in quel caso diversi post sui social denunciavano la rottura in più punti della rete di protezione e i danneggiamenti al cancelletto di ingresso al campo di calcetto. Attrezzature rimaste come allora, anzi i due anni hanno peggiorato il loro stato. Segnalata, allora, anche la presenza di rifiuti e sporcizia, soprattutto sulla collinetta sopra il campetto. Sul fronte della pulizia, invece, la situazione è migliorata.