L'appello e la paura dei cittadini: «Giri di droga e rifiuti abbandonati, il degrado è a un passo dal centro»

CIVITANOVA - Giro di spaccio in centro, è allarme tra i residenti. Della situazione, in realtà già più volte segnalata alle forze dell’ordine, si fa portavoce un uomo che vive nella zona dietro la chiesa di San Pietro, a due passi da piazza XX Settembre. I residenti chiedono più passaggi da parte delle forze dell’ordine dietro le vie del borgo marinaro, dove più frequenti sono glli episodi di illegalità.



«Tra via del Timone, via del Remo e via Mazzini c’è un giro di spaccio di droga – ha raccontato il residente che preferisce restare nell’anonimato –. In quelle vie vengono lasciate e scambiate le dosi di sostanze stupefacenti a tutte le ore. Ci sono, comunque, degli orari stabiliti. C’è chi viene in bicicletta e chi a piedi ed è da tempo ormai che la situazione è così. Queste vie dietro la chiesa sono buie di notte e passano poche macchine. Ecco perché ci si spaccia, sono considerate un luogo di ritrovo per questo genere di scambi. Arrivano, si fanno due o tre giri e si danno appuntamento qui. Ormai noi residenti abbiamo imparato a conoscere le varie tecniche usate. Ci sono spacciatori sia di Civitanova che stranieri. Ed è chiaro che poi, da queste parti, è facile incontrare tossicodipendenti. Finché li incontro io che sono un ragazzo può anche andare bene. Ma è ovvio che una signora anziana, da sola, ha paura. Tra l’altro, poi, ogni tanto urlano e litigano tra di loro. E non è certo una situazione piacevole per chi vive qui o per chi ci passa. Tempo fa una lite cominciata proprio qui è sfociata in una aggressione qualche centinaio di metri più in là, nella zona del Varco sul Mare. Queste viuzze, poi, vengono usate come bagni pubblici». Da qui la richiesta di maggiori controlli e più passaggi da parte delle forze dell’ordine.



Tra le altre problematiche di quella zona del centro c’è anche l’abbandono di rifiuti, soprattutto lungo la via a ridosso dell’ingresso del supermercato “Tigre” di corso Vittorio Emanuele. «La gente ci abbandona di tutto, come se fosse una discarica – ha spiegato ancora il residente – Sono degli incivili che, nel fine settimana, buttano via la roba in questo mod, che resta lì per giorni. Possibile che nessuna la veda? Siamo a cinquanta metri da piazza XX Settembre, in pieno centro».

