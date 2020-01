Aperitivo con Pamela Prati, arriva la diffida di Barbara D'Urso e lei dà forfait

CIVITANOVA - Pamela Prati dà forfait alla serata al Dolce & Co di Civitanova prevista per domani. La show girl è stata costretta ad annullare il suo appuntamento per via di una querelle scatenatasi tra lei e la conduttrice Barbara D’Urso che le avrebbe contestato l’utilizzo improprio del logo della trasmissione “Live-Non è la D’Urso” riportato sulla locandina.

LEGGI ANCHE:

A Numana “Due botte a settimana” con Marzocca gran protagonista

Preziosi con “Vincent Van Gogh” ritorna sulle scene marchigiane

Daniele Panichi, titolare del Dolce & Co, spiega: «La redazione televisiva di Barbara D’Urso mi ha chiesto il ritiro del materiale promozionale dell’evento. Poi mi è arrivata anche la chiamata dallo staff della signora Prati per la disdetta della sua ospitata nel mio locale. Ho deciso io di presentare il materiale pubblicitario in quel modo scegliendo parole, caratteri e colori. Non avevo alcuna volontà di nuocere all’immagine di qualcuno. Il termine “Live” non è identico a quello della trasmissione della D’urso, l’ho utilizzato solo per far capire che l’ospite era presente dal vivo alla serata. L’espressione “Direttamente dal salotto di Barbara D’Urso” l’ho scelta in quanto le più recenti ospitate della Prati in tv sono riconducibili alla trasmissione della D’Urso. In ogni caso il nostro aperitivo-spettacolo ci sarà, ma senza la Prati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA