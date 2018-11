Anziana scaraventata a terra ​e scippata per un bottino di 30 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Scippata da due malviventi, un’anziana finisce a terra. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle ore 18, in via Mameli, in pieno centro cittadino. È la seconda volta che in quella strada, a due passi da piazza XX Settembre, viene messo a segno uno scippo ai danni di donne anziane che camminano sole. La vittima, questa volta, è una donna civitanovese di 75 anni. La signora, l’altro ieri, si è sentita strattonare all’improvviso da due uomini. Stando alle ricostruzioni, le si sono avvicinati, da dietro, e in un attimo le hanno strappato via la borsa. All’interno c’erano circa 30 euro. Nel tentativo di tenere la borsa, l’anziana è finita a terra, ma fortunatamente non ha riportato ferite o fratture di alcun genere.