CIVITANOVA - Una piccola tartaruga in difficoltà tra i bagnanti: salvata dalla Capitaneria. A seguito di segnalazione telefonica un esemplare di piccola taglia di tartaruga del tipo “caretta-caretta” è stato tratto in salvo grazie al tempestivo intervento dei militari della Guardia Costiera di Civitanova. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’esemplare segnalato si trovasse in difficoltà, seppur in mare a pochi metri dalla battigia in condizioni del tutto apparentemente buone dal momento che normalmente, in questo periodo dell’anno le femmine attendono per qualche giorno in acque calde e poco profonde il momento propizio per deporre fino a 200 uova: in ciò sono facilmente disturbate dalla presenza di persone, animali, rumori e luci. Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche coadiuvato dal Centro Recupero Fondazione Cetacea di Riccione si adoperava per verificare le condizioni dell’esemplare che veniva prelevato dal tratto di spiaggia antistante lo stabilimento balneare Virgola Zero Uno, al confine con il litorale del comune di Potenza Picena.

APPROFONDIMENTI LA SEGNALAZIONE Lupo a spasso tra le case. Il sindaco: «È un fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA