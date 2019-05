Ambulanze dal benzinaio: salvato 45enne colto da un malore alla guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Era in auto quando è stato colto da un malore improvviso. La sua fortuna è stata che nei pressi c’erano due ambulanze della Croce Verde. Gli operatori stavano effettuando il rifornimento sui mezzi di soccorso e quando hanno capito cosa stava succedendo sono intervenuti immediatamente. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14, nei pressi del distributore Agip, sulla rotatoria del Trialone, a San Marone. È stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Macerata per accertamenti in grado di chiarire la natura del malore. Ora, grazie all’intervento tempestivo degli operatori della Croce Verde, sarebbe fuori pericolo