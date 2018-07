Ambulanti abusivi nella zone della movida: diffidati tre "paninari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Procede la lotta all’abusivismo commerciale a Civitanova. Dopo i vù cumpra’ e i titolari dei negozi delle grandi catene, nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti, sabato notte, i venditori itineranti di alimenti. «Con un servizio dalle 24 alle 6 del mattino-riferisce nei particolari la comandante della Municipale Daniela Cammertoni- due nostri agenti in borghese, appartenenti al Nucleo commercio e dotati di un’auto “civetta”, hanno fermato tre venditori itineranti .Ai tre soggetti è stata notificata l’ordinanza di divieto di vendita itinerante (del 2002) nelle zone specificate nella piantina allegata e fatta una diffida, per ora solo verbale, con cui sono stati messi al corrente che, in caso di recidiva, saranno sanzionati con una multa da 1000 euro e il sequestro del mezzo e della merce.