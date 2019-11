L'amante la ricatta: lei paga 15mila euro, ma poi confessa tutto al marito e lo denuncia

CIVITANOVA - Donna ricattata dall’amante: «Dammi i soldi che chiedo altrimenti dico tutto a tuo marito della nostra relazione». La vittima di questo presunto ricatto è una donna di 45 anni di Civitanova che alla fine, stremata dalle richieste e dopo aver consegnato all’uomo circa 15mila euro, ha dovuto confessare tutto al marito e si è rivolta a due legali per denunciare la vicenda. L’ipotesi a carico dell’amante, secondo gli avvocati che tutela gli interessi della signora, sarebbe quella di truffa anche se sarà poi la procura a muovere ufficialmente le eventuali contestazioni.

La donna aveva conosciuto l’uomo, sulla quarantina, su Messenger e aveva avviato con lui una relazione extraconiugale. Lui ad un certo punto avrebbe iniziato a chiedere soldi fino a ottenere da lei, che era arrivata a vendere addirittura l’oro di famiglia, circa 15mila euro e anche un cellulare da oltre mille euro mentre un secondo telefonino l’avrebbe comprato con un finanziamento acceso con i documenti dell’amante e a sua insaputa. In questo caso tuttavia, la situazione sembra essesi risolta per il meglio visto che la finanziaria, una volta compresa la situazione, ha interrotto le richieste di pagamento e ha deciso di risarcire la 45enne delle rate fin a quel momento versate. La donna, stanca dei ricatti dell’amante, ha deciso di confessarsi con il marito e in seguito si è rivolta appunto ai legali per denunciare l’amante e uscire da questa situazione che da tempo la stava affliggendo. Starà ora alla procura fare gli opportuni approfondimenti.

