Finge di voler comprare una Panda, entra in casa e ruba 15mila euro a un anziano

CIVITANOVA - Riesce ad intrufolarsi nella casa di un anziano agricoltore prima con la scusa di voler comprare la macchina messa in vendita dall’uomo e poi di chiedere informazioni su un terreno. Ma l’intento era quello di rubare, cosa che purtroppo è riuscito a fare. È scappato, lui forse con un complice, con un bottino di oltre 15 mila euro. Soldi che l’anziano teneva nascosti nel cassetto di un comodino nella camera da letto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 17.30.

L’inganno

Nel mirino di un abile truffatore è finito un uomo di 77 anni che vive con la sua famiglia nella zona industriale di Santa Maria Apparente. A quell’ora, come si diceva, un uomo sulla quarantina, ben vestito e dai modi affabili, con una spiccata “parlantina” e un accento meridionale, stando alle prime ricostruzioni, si è presentato a casa dell’anziano con l’intenzione di chiedere informazioni su un’auto, una Panda 4x4, che era stata messa in vendita dal settantasettenne. Hanno cominciato a parlare, poi la conversazione si è spostata sul terreno, che lo sconosciuto pareva intenzionato a comprare. Con la scusa, tra una parola e l’altra, è riuscito ad intrufolarsi dentro casa. La vittima tutto credeva tranne che di trovarsi di fronte un malintenzionato. Ad un certo punto, quest’ultimo si è diretto nella camera da letto, sempre con la scusa di voler vedere dall’alto l’appezzamento di terra. E, senza farsi notare, avrebbe aperto un cassetto e ha arraffato dei soldi in contanti.



Le indagini

Gli investigatori non escludono che sia stato un secondo uomo ad entrare di corsa mentre l’altro teneva impegnato il settantasettenne. Come si diceva, comunque, si trattava di più di 15mila euro che l’anziano agricoltore teneva pronti per una spesa che aveva intenzione di fare a breve, legata a delle cose necessarie per i suoi terreni. Alla fine, dopo tante chiacchiere, lo sconosciuto si è allontanato. E lo ha fatto in un modo strano, che ha insospettito subito l’anziano. È uscito bruscamente, dopo aver parlato tanto, passando non per la porta da dove era entrato ma da un’altra uscita. Ma, soltanto quando era oramai troppo tardi, l’anziano civitanovese si è accorto di quello che era successo. Una amara sorpresa, ma purtroppo non c’era già più nulla da fare. Non è escluso, come si diceva, che quell’uomo sia scappato a piedi e poi sia salito nella macchina di un complice. Fatto sta che ha fatto perdere le sue tracce nel giro di pochissimo tempo.



L’allerta

Ancora una volta un anziano vittima di una abile truffatore. I casi, purtroppo, sono sempre tanti. Cambiano le tecniche con le quali i truffatori riescono a conquistare la fiducia degli anziani e farsi aprire la porta di casa ma, poi, l’epilogo è, purtroppo, sempre lo stesso. Per questa ragione le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima attenzione anche nelle situazioni in apparenza meno sospette.

