Non si ferma all'alt della polizia in piena notte e tenta di fuggire con lo scooter, il 33enne cade e viene bloccato

CIVITANOVA - Intensificati in tutta la provincia da parte della Questura di Macerata i servizi di prevenzione e di controllo del territorio in occasione delle festività di fine anno con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità. Nell’ambito dei servizi la scorsa notte, verso le 2, i poliziotti del Commissariato di Civitanova, diretto da Fabio Mazza, hanno intimato l'alto auna persone in scooter che però invece di fermarsi ha accelerato nel tentivo di forzare il blocco. Gli agenti hanno inseguito lo scooterista che per fuggire ha imboccato anche strade contromano fino a quando, anche a causa del fondo stradale bagnato per la pioggia, il fuggitivo è caduto a terra vicino al parcheggio dello stadio. Malgrado la caduta l'uomo si è rialzato e ha tentato di proseguire la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. identificato, il 33enne residente a Civitanova, ha detto di aver tentato la fuga perché non ha la patente di guida, mai presa.

Da successivi accertamenti emergeva che l'uomo fermato risulta avere a proprio carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e risulta essere sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale in forza della quale, tra le altre prescrizioni imposte con il provvedimento, sarebbe dovuto rimanere presso il proprio domicilio. Una misura che adesso l'autorità giudiziaria alla quale è stato segnalato dai poliziotti potrebbe aggravare. L'uomi inoltre è stato multato anche per la violazione delle prescrizioni anti-Covid e per le violazioni al codice della strada commesse durante la fuga.



