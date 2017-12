Allarme banconote false da 50 euro alle bancarelle natalizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Per la tre giorni natalizia, dal 24 al 26 di dicembre, le casette di legno del villaggio di Natale di Civitanova hanno fatto da sfondo all’arrivo di una moltitudine di acquirenti, soprattutto nei giorni di Natale e Santo Stefano. Ma sono stati segnalati anche due episodi di truffa ai danni dei commercianti.In momenti diversi qualche malintenzionato ha tentato di rifilare banconote false agli ambulanti durante la mattinata della vigilia. «Una signora si è avvicinata al mio banco per un acquisto - racconta Annalisa Rocco -. Al momento del pagamento, la donna mi ha mostrato una banconota da 50 euro che ho riconosciuto subito come falsa. Non le ho detto a muso duro che non avrei accettato il suo denaro, ma semplicemente che non avevo resto. Ormai riesco ad individuarle al primo sguardo. Le banconote maggiormente falsificate sono quelle di grosso taglio ma, di questi tempi, girano anche tante monete da due euro taroccate». Pochi minuti più tardi, intorno alle 11 del mattino, un altro commerciante che ha preferito mantenere l’anonimato, ha subito lo stesso tentativo di truffa ma da una ragazza. «È venuta davanti alla mia postazione e ha consumato caffè macchiato e brioche per un totale di 4 euro, poi ha tirato fuori 50 euro per pagare il dovuto. Ho notato che la banconota non possedeva la caratteristica filigrana né il colore cangiante della cifra scritta in basso, ma la certezza assoluta del falso l’ho avuta soprattutto nel momento in cui la giovane si è infuriata e ha iniziato ad urlare quando le ho detto che non avevo liquidi».