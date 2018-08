Generi alimentari senza etichette: multa record da quasi mezzo milione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Violazioni riguardanti prodotti alimentari ai danni di un commerciante cinese: è una multa da record quella comminata dai Carabinieri nella zona commerciale di Civitanova. Il totale in calce al verbale consegnato al titolare dell'azienda (un cinese residente in provincia) è da brividi: 438mila euro. La stessa Arma, al termine dei controlli, sottolinea come si tratti di «uno dei verbali più elevati a livello nazionale nello specifico settore». Riguarda la mancata etichettatura dei prodotti, con assenza di indicazioni che sono ritenute essenziali per il consumatore, almeno in Europa.